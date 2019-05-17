مقتل 6 مدنيين بقصف للنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد"

قتل 6 مدنيين مساء الجمعة، جراء القصف المتواصل للنظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة أنباء الأناضول، أن مقاتلات النظام قصفت مدينة معرة النعمان، وبلدتي كفر روما وبدامة، وقرية ناجية، بمحافظة إدلب.

بدورها، ذكرت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" للأناضول، أن القصف تسبب في مقتل 4 مدنيين في معرة النعمان واثنين في كفر روما، وإصابة 15 آخرين.

ومنذ 25 أبريل الماضي، أدى قصف النظام وحلفائه على المنطقة إلى مقتل 151 مدنيًا على الأقل، وإصابة أكثر من 405 آخرين.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجومًا واسعًا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنًا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.