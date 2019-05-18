» المسلمون الأكثر تحالفا في محاربة المتعصبين الدينيين

18 مايو 2019 - 01:30 ص

قال رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية، كارستن سييلينج، الجمعة، إن المسلمون هم الأكثر تحالفا في محاربة المتعصبين الدينيين الذين يسيؤون استخدام المعتقدات.



جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مأدبة إفطار نظمها الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DITIB) واتحاد ولاية بريمن في ساكسونيا السفلى.



وأعرب سييلينج، عن سعادته لمشاركة جميع الفئات الدينية والعرقية في مأدبة الإفطار، مقدما شكره للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية.



وأشار إلى أن ولاية بريمن، تتمتع بعلاقات ودية مع كافة المجتمعات الدينية.

