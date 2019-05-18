» حقيقة استبعاد رئيس مجلس إدارة مجموعة "المتحدة"

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أعلنت مجموعة شركات المتحدة، الجمعة، نفيها القاطع لما يتردد من شائعات باستبعاد رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الجاري.
وجددت المجموعة ثقتها في "مرسي" خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة. مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت، بحسب بيان للشركة.
وأوضحت الشركة أن هذا البيان جاء لنفي ما يروجه أحد المنتجين المشهورين الذي لم يجد بديلا عن إطلاق تلك الشائعة ردا على النجاحات التي تحققت من خلال رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة خلال الفترة السابقة.

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