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خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية

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أوضح الدكتور أسامة عباس، المتخصص في جودة وسلامة الغذاء، أن التسمم الغذائي هو تناول طعام ملوث بأنواع من الميكروبات أو الكيماويات، وأعراض التسمم تكون مغص وإسهال وقئ وارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف "عباس"، خلال حواره مع برنامج "قبل الأكل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن التسمم الغذائي يقسم إلى 3 أنواع؛ تسمم غذائي ميكروبي، وتسمم غذائي كيميائي، وتسمم غذائي طبيعي.
ولفت إلى أن بعض الأكلات الطبيعية تحدث تسمم غذائي، مثل أنواع معينة من الأسماك التي تسبب التسمم، وأن الطعام الطبيعي من الممكن أن يسبب تسمم غذائي إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحي ونظيف وآمن، مشيرًا إلى أن أعراض ضربة الشمس بعد التعرض لأشعة الشمس الشديدة تشبه أعراض التسمم.


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