لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

18 مايو 2019 - 05:38 ص

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إبلاغ الأوروجواياني مارتن لاسارتي إدارة الأهلي بعدم حاجته إلى خدمات النيجيري جونيو أجايي .



وقالت صحيفة "المغرب اليوم" إن "لاسارتي" رفض بشكل بات رحيل الدولي المغربي وليد أزارو وفي المقابل طرح على الإدارة إمكانية بيع "أجايي" والاستفادة من مكانه في القائمة من خلال التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي.



وتابعت: "كثير من مسؤولي الأهلي متحفظون على بقاء أزارو في الفريق لكن لاسارتي متمسك به".



وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي كان مهتمًا بالتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي والذي رفض نفي أو تأكيد المفاوضات خلال تصريحاته للموقع الرسمي للكاف.

