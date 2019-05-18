» وفاة طيار سعودي على متن طائرة متجهة للرياض

قالت شركة "فلاي أديل" السعودية، إن إحدى طائراتها هبطت اضطراريا، أمس الجمعة، بسبب وفاة أحد أفراد طاقمها.





وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.