مفاجأة.. قناة مصرية تبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

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تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

زف الإعلامي ونائب رئيس اتحاد المصري لكرة القدم، خبرًا سارًا للجماهير بشأن بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقال "شوبير" في تصريحات له، إن مباريات إعداد المنتخب المصري ستذاع بالكامل على إحدى القنوات المصرية بمحللين ونجوم مصريين".

وتابع: "ستحصل القناة ذاتها على مباراتي غينيا وتنزانيا خلال مرحلة إعداد المنتخب المصري لخوض غمار البطولة، كما سيكون هناك كواليس للبطولة على القناة".

ويحق للتليفزيون المحلي الحصول على حق إذاعة أي مباراة في بطولة أمم أفريقيا أثناء استضافة أحداثها مقابل مبلغ بسيط يحصل عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن كل لقاء.


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