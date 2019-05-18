» عصابات النساء تجتاح "تويتر".. احذر المصيدة

18 مايو 2019 - 10:31 ص

ظهرت مؤخرًا حسابات وهمية على موقع "تويتر" بأسماء لفتيات يقومن بجذب المتابعين من الرجال من خلال صور يتمّ تحميلها عبر "جوجل" وتطبيق "إنستجرام" وفي حين انطلقت شبكات التواصل الاجتماعي كفكرة لتمكّن الناس من تكوين صداقات جديدة وتشكّل لهم منصّة للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم واهتماماتهم في فضاء لا محدود، إلا أن العديد من روّاد هذه المواقع أساءوا استخدامها لتحقيق غايات فاسدة حتى تحوّلت على مرّ الإعوام إلى عالمٍ متخصص بنشر الفضائح ووكرٍ للابتزاز الإلكتروني.

وقام نشطاء على موقع "تويتر" بمتابعة بعض الحسابات الوهمية حيث نشروا صورة لصاحبة أحد الحسابات مرفقة بصورة مشابهة تمّ تحميلها من "جوجل"، كاشفين عن أن الشكوك راودتهم بعدما عثر أحدهم بالصدفة خلال البحث على الصورة الأساسية تحمل اسمًا لممثلة أوروبية، ولكن كان "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب".

وقال علي.ب وهو أحد روّاد "تويتر" لموقع "لبنان 24"، إن الحساب المزيّف قد عمد الى فتح محادثات حميمة مع بعض الشبان الناشطين الذين جرى تهديدهم بعد مدّة بنشر محادثاتهم للحصول على مبالغ مالية، وتابع علي بأنه كان واحدًا من الضحايا الذين جرى ابتزازهم إلا أن "القصةّ مرقت على خير".

وأضاف أنه لاحظ منذ حوالي الأسبوع ظهور شبكة من النساء الصديقات والتي أسماها "عصابة" تعمد إلى نشر صور شبه عارية بهدف إثارة الشبان واستدراجهم إلى الـ DM - الرسائل الخاصة - ومن ثم توريطهم بمحادثات وصور خاصة، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع موقعنا لافتاً إلى أنه لم يتجرّأ على كشف ذلك عبر حسابه الشخصي خشية أن يعود الحساب الوهمي الى تهديده وابتزازه من جديد، مشيرًا إلى أن معظم الشبان قد يقعون ضحية هؤلاء النساء والذي شكك علي أن يكونوا رجالاً في الواقع منتحلين صفة الأنثى لغايات قذرة.

وفي جولة على موقع "تويتر" للتحقق مما أفاد به علي لموقعنا تمكّن "لبنان 24" من رصد مجموعة تغريدات لبعض النشطاء يطرحون علامات استفهام حول أحد الحسابات التي تحمل صورة لفتاة تظهر بـ"روب الحمام" والذي انتشر فجأة ليحصد أكبر نسبة متابعة خلال ساعات، هذا الحساب عمدت على دعمه احدى الفيتات بعبارة "هذه صديقتي تابعوها"، الأمر الذي أثار الشبهات من حوله على اعتباره "مسجل خطر" استناداً للروايات السابقة.

قد يكون حساباً حقيقيا، حيث إن لكل إنسان الحرية المطلقة بنشر صوره الخاصة أو آرائه انطلاقًا من مبدأ الحرية الشخصية وحقّ التعبير، ولكن ماذا لو كان وهميًا ويسعى الى تصيّد ضعفاء النفوس من الشبان والإيقاع بهم في فخ الاغراءات ومن ثم ابتزازهم للحصول على منافع مالية بطرق غير مشروعة؟

الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون وتتصدّى له الأجهزة الأمنية المختصة إلا أن الضحية غالباً ما يكون فريسة سهلة للمرتكب الذي ينال منه بقوة الفضيحة، إلا أن هذا الأمر ممكن مواجهته من خلال الوعي وتجنّب المحادثات الحميمة ومشاركة معلومات وصور خاصة بهم، مع التنبّه إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة لوضع حدّ لعمليات الابتزاز في التواصل الاجتماعي.