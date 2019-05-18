» من سيرث القط المليونير بعد وفاته

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القط المتجهم
القط المتجهم

متابعات - أمينة عبد العال

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رحل القط الغاضب، صاحب أكبر حساب متابع على "فيس بوك" و"تويتر"، عن عمر 7 سنوات، تاركًا ثروة تقدر بـ 890 ألف دولار، فإلي من ستؤول تلك الثروة.

وبحسب ما نقلت "تلغراف" البريطانية، فإن القط الذي يوصف بـ"المتجهم"، رحل في عمر ليس بالمبكر بالنسبة إلى الحيوان الأليف.

والاسم الحقيقي للقط هو تاردار سوص، وكان يعيش في ولاية أريزونا، ونجمت ملاحمه الغاضبة، بالأساس، عن عامل القزامة الوراثي، لأنه جاء إلى الحياة وظل قصير القامة.

ومن المتوقع أن تؤول ثروة القط إلى مربيته  تابات بونديسن، التي قالت في تغريدة على موقع تويتر، "بعض الأيام أكثر تجهما من الأخرى"، وأوضحت أن الحيوان رحل عن الحياة بسبب متاعب صحية ناجمة عن عدوى في المسالك البولية.

وأشارت إلى أن الرعاية الصحية المتقدمة والدفء العائلي لم ينجحا في إنقاذ القط، وأعرب معلقون عن تأثر كبير بخبر الرحيل المفاجئ.

وحظي القط بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وحصل على عائدات إعلانية وقدم له متبرعون عدة مبالغ، وصار يملك في آخر حياته نحو 890 ألف دولار أميركي، وهو ما جعل الحيوان ينال لقب "المليونير".

ويحظى القط بـ 2.4 مليون متابع على موقع إنستغرام، فضلا عن 1.5 مليون متابع على موقع تويتر، وتحول إلى واجهة إعلانية لقهوة مثلجة أطلق عليها "غرامبوتشينو" وظهر في فيلم ناجح بالولايات المتحدة.


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