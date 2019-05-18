» بلال فضل يكشف تفاصيل علاقته بـ"الزعيم" في صورة

18 مايو 2019 - 10:36 ص

هنأ الكاتب والسيناريست بلال فضل، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلادة الـ79 والتي يحتفل به الزعيم في الـ17 من مايو كل عام.

وقال في تغريدة له علي تويتر: "جمعتني بيه الظروف السعيدة أواخر سنة 96، استمتعت بصحبته واتعلمت منه كتير واختلفت معاه في مواقف كثيرة، لكن هتفضل في القلب محبته كممثل وكإنسان، وهيظل في العقل دروس كتيرة بافتكرها دايمًا من تلك التجربة الجميلة" .

وتابع في تغريدة أخرى مصطحبًا معها صورة تجمعة بالزعيم داخل جريدة الدستور، قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا أستاذ عادل، وفي انتظار فيلمك الجديد".

وأضاف: "الصورة بتاريخ 5 سبتمبر 1997 من عيد ميلاد كنت عملته في مقر صحيفة (الدستور) وفيها الأستاذ عادل مع صديقه وأبويا الذي لم تلده ستي صلاح السعدني وأستاذي الغالي حسين أحمد أمين وعمنا شريف كمال عليهما رحمة الله والصديق حسن عبد الفتاح"