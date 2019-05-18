» أين تذهب الدهون بعد إنقاص الوزن؟

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متابعات - أمينة عبد العال

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هل تساءلت يومًا، أين تذهب الدهون التي تفقدها بعد أن ينقص وزنك، دار هذا السؤال في ذهن العديد من العلماء حتى تمكن أخيرًا عالمان من الكشف عن هذه الإجابة.

ووجدت دراسة أجراها العالمان روبن ميرمان عالم فيزياء وأندرو براون عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، إلى أن مصير الدهون المفقودة ينقسم إلى قسمين، تتحول كمية منها إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الرئة أثناء التنفس، فيما يصبح الجزء المتبقي من الدهون عبارة عن ماء، يخرج من جسم الإنسان عن طريق البول أو العرق أو الدموع، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

بمعنى أنك إذا خسرت 10 كلغ من وزنك الزائد، فإن 8.4 كلغ منها ستخرج عن طريق الرئة، والـ1.6 المتبقية ستتحول إلى ماء، مما يعني أن القدر الأكبر من الدهون التي يفقدها الجسم يخرج عن طريق الرئة، الأمر الذي جعل الباحثين القائمين على هذه الدراسة يؤكدان أن زيادة معدل التنفس أو مقدار الأكسجين الذي تتنفسه يمكن أن يعزز عملية الأيض بشكل كبير، الأمر الذي يمكن تحقيقه بممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميًا.


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