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أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج

الحياة السياسية

روض الفرج
روض الفرج

عمرو محمد-متابعات

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قالت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إن الجسر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

ويبلغ عرض جسر محور روض الفرج "المثير للإعجاب"، بحسب وصف "جينيس"، 67.3 متر -220 قدما و9.6 بوصة- محققا بذلك رقما قياسيا جديدا .

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر .

وقالت "جينيس" على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما 6 حارات مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة .



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