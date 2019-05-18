أول تحرك من البابا "تواضروس" على مقتل كاهن شبرا

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عمرو محمد-متابعات

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علق البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على مقتل القمص مقار سعد، كاهن كنيسة «مارمرقس»، على يد عامل بالكنيسة، يدعى «كمال شوقى شحاتة»، مؤكداً أن الحادث تسبّب له فى «ألم بالغ».

وأضاف البابا، فى تصريحات إعلامية، خلال زيارته كنيسة «القديس أثناسيوس الرسولى»، فى مدينة «بيتبورج» جنوب ألمانيا، أمس، أن «الحادث جنائى، إلا أن ما أثار ضجة حوله، أنه وقع لكاهن وداخل كنيسة، لكنه فى النهاية مجرد حادث جنائى، ولا نريد أن نوسّع الأمر».

وحول ما قدمته الكنيسة من رعاية لعائلتى الكاهن والقاتل، قال البابا: «هؤلاء أولادنا، والجميع أولادنا، ولازم الرعاية نقدمها، لكن لا أحب المزايدة عندما يقول أحد إن هذه ظاهرة، هى جريمة، وكلنا مواطنون فى مجتمع، وأى مجتمع قابل لأن يحدث فيه نقاط الشواذ هذه».

وترأس البابا، أمس، قداس تدشين كنيسة «القديس أثناسيوس الرسولى» بمنطقة «تيرير» فى مدينة «بيتبورج»، جنوب ألمانيا، لتكون ثالث كنيسة يدشنها البابا منذ بدء زيارته إلى دولتى ألمانيا وسويسرا، قبل أسبوع، بعد كنيستى منطقتى «دوسلدورف» بألمانيا، و«زيورخ» بسويسرا.


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