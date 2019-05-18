"البرادعي" يحذر العرب من حرب مدمرة للجميع

18 مايو 2019 - 10:58 ص

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الأحداث المتصاعدة بين أمريكا وإيران خلال الفترة الأخيرة.

وقال في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "فى تقديري أن أمريكا وإيران ستجلسان قريبًا على مائدة المفاوضات، كل منهما يحتاج الآخر ويدرك ذلك".

وتابع البرادعي: "يجب أن تعمل الدول العربية بجدية على تجنب ويلات حرب مدمرة للجميع، وأن تكون طرفاً فاعلاً فى تلك المفاوضات المتعلقة بأمنها ومصالحها.

واختتم تغريدة بقوله: "الإكتفاء بدور "المراقب"، كما في الماضي، ليس خيارًا"

وكان الأيام الماضية شاهدت الكثير من التوترات علي الساحة العامة خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط.

بعدما تعرضت الإمارات إلى هجمات "شيعية" من قبل إيران بتخريب 4 سفت بموانيها، بالإضافة إلى تعرض السعودية لهجمات من "الحوثيين" علي آبار بترول.

كل ذلك وسط تطورات شديدة التعقيد بين أمريكا والسعودية والإمارات من جهة وإيران والحوثيين وروسيا من جهة أخرى.