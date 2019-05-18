» "نافعة" مهاجمًا "ترامب": تاجر سياسي مقامر

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هاجم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسي بجامعة القاهرة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفًا إياه بـ"التاجر المقامر".

وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر": "ترامب ليس رجل دولة لكنه تاجر سياسي مقامر، هو يلعب الآن لعبة خطرة في الشرق الأوسط ترتكز إلى سياسة حافة الهاوية التقليدية ولا يدرك أنها لا تصلح مع إيران لأن نسبة المكون العقيدي في سياستها الخارجية كبير".

وتابع نافعة: "لذا لا أستبعد أن تمارس إيران معه لعبة علي وعلى أعدائي".

وأتم تغريده بقوله: "المنطقة كلها في خطر كبير".

 وكانت الأيام الماضية شاهدت الكثير من التوترات علي الساحة العامة وخاصة داخل منطقة الشرق الأوسط.

بعدما تعرضت الأمارات الي هجمات من قبل إيران بتخريب 4 سفت بموانيها، بالإضافة إلى تعرض السعودية لهجمات من "الحوثيين" علي أبار بترول.

كل ذلك وسط تطورات شديدة التعقيد بين أمريكا والسعودية والإمارات من جهه وإيران والحوثيين   


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