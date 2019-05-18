"والي": قانون ممارسة العمل الأهلي في طريقه لـ"النور"

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قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن موافقة  مجلس الوزراء بجلسته أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصداره.

وأضافت والى أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتا لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدني فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها  تمثيلا للوزارات المعنية بالعمل الاهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وقالت والى أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017  استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة في بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين .

واتخذت اللجنة عددًا من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون  الى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل  7 جولات للحوار المجتمعي 4 منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة حيث أقيم حوار في القاهرة  وفى الإسكندرية ووفى محافظة الإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد في حوار بمحافظة المنيا نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها 1164 جمعية بالإضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان  وزارة التضامن الاجتماعي  شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخر شارك فيه  أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل في مصر ، وكان ختام جولات الحوار المجتمعي من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة.

 بالإضافة لاطلاع لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة بـ18 قانون من 18 دولة وذلك إنفاذا لنص تكليف السيد الرئيس الذي تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الاهلى.


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