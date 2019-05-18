  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
السودان

محاولة انقلاب في السودان.. والمجلس العسكري يرد

من الحدث

مفاجأة.. السفارة السعودية فى تركيا تقوم بهذا الأمر

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

الأندية الهابطة تهدد "الجبلاية" باللجوء للاتحاد الدولى

نايف العساكر

داعية سعوي: اللهم عليك بهلاك "أمير قطر"

طتئرةة

إسرائيل تعترف: حماس فاجأتنا بهذه الأسلحة

مجدى عبد الغنى

حفل إفطار جماعي لضيوف "الدوري" الجدد

البرادعي

"البرادعي" يحذر العرب من هذا الأمر

تواضروس

أول تحرك من البابا "تواضروس" على مقتل كاهن شبرا

روض الفرج

أول تعليق رسمي لـ"جينس" على محور روض الفرج

كأس الأمم

مفاجأة.. قناة مصرية تبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

اليوم.. محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضايا وحوادث

الفتوح
الفتوح

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

السجن 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

#

اليوم.. استكمال محاكمة خلية "العائدون من ليبيا"

#

غدا طعن المتهمين على حكم حبسهم بقضية تصوير سجن طره

تواصل اليوم المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، النظر في تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية .

وفى وقت سابق قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم،على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية 45 يوما، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية .

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على «أبوالفتوح» وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نجما الدوري الإنجليزي في زيارة خاصة للكعبة
» بالفيديو.. حفر "التنقيب" عن الذهب تبتلع العشرات
» حفل إفطار جماعي لضيوف "الدوري" الجدد
» شاهد.. قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط
» معجزة قرانية.. قارئ سنغالى يبكى 60 الف مستمع
» الطفولة والأمومة يتابع إجراءات وقف الإعلانات المسيئة للطفل
» فاتورة جديدة تهز التواصل الاجتماعي.. قهوة وبرجر بـ1514 جنيها
» فتوى بجواز الإفطار لرجال الدفاع المدني
» اليوم.. محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» السعودية ودول الخليج يوافقون على هذا الأمر بشأن أمريكا
» العثور على جثة صاحب مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

بيليه - 39 %
مارادونا - 38 %
ميسي - 23 %
اجمالى المصوتين:537

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن