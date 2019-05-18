» فاتورة جديدة تهز التواصل الاجتماعي.. قهوة وبرجر بـ1514 جنيها

18 مايو 2019 - 11:25 ص

حذر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، السياح في روما بالابتعاد عن أحد المطاعم بسبب أسعارها المبالغ فيها، بعد أن نشرت "إيما تشابي" إحدى زائرات المطعم صورة لفاتورة تتضمن 3 كوب من القهوة و2 من ساندويتش البرجر، تبلغ قيمتهم الإجمالية أكثر من 70 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يعادل1514 جنيها

ويوضح الإيصال حسب "ديلى ميل" البريطانية، الذي تم نشره لموقع مراجعة السفر على الإنترنت أن تكاليف الوجبة لشخصين في Caffe Vaticano ، بالقرب من الفاتيكان، وصلت إلى 81.40 يورو (70.62 جنيها إسترلينيا، ما أثار غضب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة الفاتورة وطالبوا بإغلاق المطعم بسبب أسعاره الضخمة والتي تشمل 25 يورو لبرجر و8 يورو للكابيتشينو.

وكانت "إيما تشابي"، شاركت صورة الفاتورة على موقع التواصل الاجتماعي لتحذر المغتربين والسياح من المكان، وكتبت: "احذروا زوار روما لقد قام كافيه فاتيكانو بتخريب مفهوم السياح على مر العصور. على ما يبدو ووضع أسعارا تفوق الخيال"، كما أشارت إلى أن المطعم ليس لديه أي أسعار مدرجة في القائمة، وهي شكوى شاركها مئات الزوار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا انشغل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بفاتورة سحور لمطعم عرف بمطعم «البيض المدحرج»، والذي تمتلكه إعلامية مصرية شهيرة، وأثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي للمغالاة في الأسعار.