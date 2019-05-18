» شاهد.. قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط

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أكد الإعلامي جورج قرداحي، أنه يوافق على التطبيع مع إسرائيل، بشرط أن توافق إسرائيل على حل القضية الفلسطينية، وأن تصبح فلسطين بلدًا حرًا، دون وجود قوات للاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف قرداحي خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس" ، يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وتابع الإعلامي جورج قرداحي، بأنه يجب أن ترجع فلسطين لشعبها مرة أخرى.

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