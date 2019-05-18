» معجزة قرانية.. قارئ سنغالى يبكى 60 الف مستمع

متابعات حنان حمدتو
قام قارئ من السنغال بتلاوة سورة يوسف وذلك في تجمع حضره ما يزيد على 60 ألف شخص في تنزانيا .
وبكى المستمعون وذلك عبر فيديو نشر على موقع "تويتر" وهو يكرر ( هيت لك) بخمس قراءات مختلفة.
وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعىى على الفيديو ، فقال احمد محمد "انها عظمة القران الكريم والخشوع اللارادى"
واضاف محمد سيد " كل ما تسمع القران الكريم كأنك تسمعه لأول مرة"
وتابعت لاما الصافى " شئ يقشعر له البدن اللهم اشرح قلوبنا"
قارئ من السنغال يقرأ من سورة يوسف في تجمع حضره ما يزيد على 60 ألف شخص في تنزانيا ... وهو يكرر ( هيت لك) بخمس قراءات مختلفة.— د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) 17 مايو 2019
ماأعظم كتاب الله وما أجمل خشوع المسلمين الصادقين . pic.twitter.com/xhYJ7eKgXY
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