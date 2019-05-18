الأندية الهابطة تهدد "الجبلاية" باللجوء للاتحاد الدولى

18 مايو 2019 - 12:08 م

هدد عدد من الأندية المرشحة للهبوط، بإعداد مذكرة وشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة، لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت أندية "الداخلية.. بتروجت.. سموحة"، إن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدوري، في أغلب جولات المسابقة هذا الموسم، بعدما اعتاد اتحاد الكرة خلال الموسم الحالي، على إقامة مباريات بعض الأندية بعيدًا عن الملاعب التي اختارتها لاستضافة مبارياته، إلى جانب خوض فريق مباريات أكثر من فريق آخر، وتأجيل الكثير من المباريات لبعض الأندية لصالح أندية أخرى، إلى جانب عدم انتظام المسابقة، وهى كلها أمور تقتضي إلغاء نظام الهبوط في الموسم الجاري.