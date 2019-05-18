» نجما الدوري الإنجليزي في زيارة خاصة للكعبة

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مكة

رحلة

بوجبا

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن زيارةا للاعب بوجبا لمكة المكرّمة وأداء العمرة أصبحت عادة سنوية للاعب، خاصة أن هذه هي الزيارة الثالثة، وتأتي مع احتفال اللاعب بشهر رمضان المبارك.

في الوقت الذي علق فيه النجم الفرنسي المسلم بول بوجبا؛ على زيارته لمكة المكرمة، مؤكّداً أنه "لا ينسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"، ومن أهمها أداء العمرة، كما اعتاد عقب نهاية كل موسم مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، صحب بوجبا؛ في رحلته هذا العام، اللاعب الفرنسي كورت زوما؛ مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر بوجبا؛ على صفحته على "إنستجرام"، صوراً التُقطت له مع زوما؛ وبعض المعجبين أمام الكعبة المشرّفة، كما نشر لقطات فيديو وهو بأعلى برج الساعة في مكة المكرّمة وتظهر في خلفيتها الكعبة، وكتب عليها "ما شاء الله ".

وقالت الصحيفة: يأمل بوجبا؛ أن تمنحه هذه الزيارة راحة نفسية واسترخاءً بعد موسم كروي مخيب للآمال، حيث أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس .





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