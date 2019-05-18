مفاجأة.. السفارة السعودية فى تركيا تقوم بهذا الأمر

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أقام سفير المملكة العربية السعودية في أنقرة حفل الإفطار السنوي للسفارة بمناسبة شهر رمضان، بحضور مسئولين أتراك منهم محافظ أنقرة واصب شاهين، ورئيس الشئون الدينية التركية علي أرباش، بالإضافة إلى سفراء دول إسلامية، بحسب ما أعلنته السفارة السعودية بأنقرة، امس الجمعة.

كما أكدت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية حضور مسئولين أتراك حفل إفطار السفارة السعودية، الذي أُقيم الخميس، رغم توتر العلاقات بين البلدين إثر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأفادت "الأناضول" بأن حفل الإفطار أقيم في أحد الفنادق بالعاصمة أنقرة. وأشارت إلى حضور مسئولين أتراك آخرين لحفل الإفطار بالإضافة إلى محافظ أنقرة ورئيس الشئون الدينية التركية، وهم رئيس مصلحة الرقابة والتفتيش التركي شريف مالقوج، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية الرئاسي إسماعيل دمير، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق تانر يلديز.

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