داعية سعوي: اللهم عليك بهلاك "أمير قطر"

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هلال

نايف العساكر

عذاب

حمد بن خليفة

هاجم الداعية السعودي نايف العساكر، والد أمير قطر "حمد بن خليفة"، حيث قام بالدعاء عليه بالهلاك وتعجيل العذاب.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر: "نسأل الله أن ينتقم من حمد بن خليفة ويعجل بعذابه وهلاكه وزواله، اللهم إنه كان سببًا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا عقوبتك على الظالمين.. ساعة استجابة".

وطالب بعض المغردين بتوحيد الصف في رمضان ضد إيران بدلاً من الفرقة قائلاً: "نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يصلح القلوب بين شعوب الخليج ونرجع مثل قبل أحباب وشعب واحد.. اللهم أبعد الفتن عن الخليج ما ظهر منها وما بطن".

وكتب آخر: "الله يصلح الحال يجمع شمل الإخوه وتكون يد واحدة ضد إيران".

يذكر أن العساكر كان قد دخل في ردود متبادلة الشهر الماضي مع الصحفي القطري عبد الله العذبة، حيث وجه العساكر ردًا على العذبة، عقب تلميح الأخير بتدوينة تسيء للمملكة.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر: "اللي ما رباه الزمن.. تربية  السعودية.. دخلوه الشبك مع  خيال المآتة".

جاء هذا في رده على العذبة الذي كتب على حسابه في تويتر: "اللي ما رباه الزمن.. يربيه اليمن.. أليس كذلك يا إخوان"؟

ولاقت التدوينة ردود أفعال واسعة، حيث كتب أحد المغردين: "اللي ما رباه الزمن يربيه سلمان، كما غرد حساب حمد: "اللي ما رباه الزمان يربيه.. سلمان".

وكتب حساب بنت العز: "يا ناس أي شي يقوله العذبة وبتجلدونه عليه صوروه لنا تراه مبلك ثلاثة أرباع الشعب".


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