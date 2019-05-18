فيديو نادرًا لمبارك عن "الشيخ زايد"

18 مايو 2019 - 01:28 م

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فيديو للرئيس المخلوع حسني مبارك، يتحدث فيه عن الشيخ زايد وعلاقة مصر.

وقال مبارك عندما طلب منا الذهاب لتحرير الكويت من قبل القوات العراقية بموقع اتفاقية الدفاع المشترك العربية، تواصلت مع الشيخ زايد، وقتها وطلبت منه "سرب طيران لحماية الجنود علي الأرض" ولم يتأخر علي الإطلاق.

وواصل مبارك حديثه عن الشيخ زايد بقوله: "كان راجلا خدوما لمصر خاصة بعد أزمة السادات مع القذافي، وأعطي لنا مبلغا كبيرا قبل حرب أكتوبر حتي نطور طائراتنا الحربية"

وتابع: "كان رجلا كريما وعربيا أصيلا، خاصة أنه لا يناور"





