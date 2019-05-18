تفاصيل رسالة الملك سلمان للسجناء عبر النائب العام

18 مايو 2019 - 01:58 م

كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عن رسالة الملك سلمان إلى السجناء حيث قال: "لقد جئتكم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فهل تحتاجون إلى أي شيء!”، داعيا السجناء بإبداء ملاحظتهم.







وأشار إلى أن السجون ليست للعقوبة بقدر ما هي لإصلاح النفس وتهذيبها، وإعادة دمجها في المجتمع، وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء زيارته سجن بريمان وإصلاحية جدة.



