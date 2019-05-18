مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

18 مايو 2019 - 02:36 م

عرض برنامج الفنان حسين فهمي، صورة لليهود وهم يدمرون خط سكة حديد مصر لاستخدام الحديد في بناء خط بارليف.



وعقب الدكتور أحمد الحكيم، أستاذ هندسة الطرق، خلال حواره لبرنامجه " زمن "المذاع عبر فضائية "الغد"، علي الصورة قائلا: "إنه كان هناك خط سكة حديد يربط ما بين القاهرة حتى رفح أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان الإنجليز يستخدمونه في نقل المعدات الحربية لهم.



وأضاف أنه تم إنشاء كوبري معدني يمر فوق قناة السويس أثناء الحرب، وكان الاتفاق أن تتم إزالته بعد الحرب العالمية، ولكنه ظل موجودًا حتى 67، واستخدم اليهود قضبان السكة في صناعة خط بارليف.



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