  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
نيمار

مهاجم ليفربول شرط "نيمار" للانتقال للريال

هاينز كريستيان شتراخه

بعد الفضيحة.. نائب مستشار النمسا يستقيل من منصبه

مانشستر سيتي

تشكيل فريقي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

صورة من الفيديو

مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

الأهلى

الأهلى يحسم أولى صفقاته الصيفية

سعود المعجب

تفاصيل رسالة الملك سلمان للسجناء عبر النائب العام

مسجد

3 أشقاء يمزقون شابًا بـ"المطاوى" داخل مسجد

الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة

جزائريون ينتظرون عبارة ديجول للشعب الجزائري: أنا فهمتكم

زايد

فيديو نادرًا لمبارك عن "الشيخ زايد"

الزمالك

بالتردد.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة نهائي الكونفدرالية

"الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط

#

مفاجأة في طقس اليوم.. و«الأرصاد» تحذر

#

خبر غير سار من"الأرصاد" للموطنين

#

الأرصاد تصدم المصريين بشأن الطقس في رمضان

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة منذ مساء أمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 35 درجة.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأن يومي الأحد والإثنين تشهدان درجات الحرارة انخفاض آخر حيث ستصل درجة الحرارة إلى 32 درجة.

ونوهت بأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس يوم السبت الموافق 18 مايو ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، بينما يسود طقس معتدل ليلًا.

وأفاد البيان أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 وعن حالة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في حالة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية
» التموين تدرس تعديل شروط البطاقة كل فترة
» أوروبي يبتكر طريقة جديدة للتسول.. والأمن يقبض عليه
» "الزعيم" يكشف السبب الحقيقى وراء تأجيل "فالنتينو"
» طلب إحاطة حول ضعف أداء التفتيش الصيدلى
» نجما الدوري الإنجليزي في زيارة خاصة للكعبة
» بالفيديو.. حفر "التنقيب" عن الذهب تبتلع العشرات

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن