تشكيل فريقي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

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مانشستر سيتي

واتفورد

كاس الاتحاد الانجليزى

ولفرهامبتون

يلتقي في تمام السادسة من مساء اليوم السبت فريقي مانشستر سيتي وواتفورد في المباراة المرتقبة علي ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر موقع "جول" العالمى التشكيل المتوقع للفريقين والذي جاء كما يلي:-

ويفتقد مانشستر سيتى فى مباراة اليوم كلاوديو برافو وبينجامين ميندى بسبب الإصابة، وجاء تشكيل مان سيتي المتوقع أمام واتفورد كالتالى: إيدرسون فى حراسة المرمى - زينتشينكو -  إيميرك لابورتى - فينسنت كومبانى - كايل ووكر - دى بروين - إلكاى جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - ورحيم ستيرلينج.

فى حين جاء تشكيل واتفورد المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالى: بن فوستر فى حراسة المرمى - خوسيه هوليباس - أدريان ماريابا - كريج كاثكارت - داريل يانمات - روبيرتو بيريرا - عبد الله دوكوري - ناثانيل تشالوباه - ويل هيوز - جيرارد ديولوفيو - تروي ديني.

وحجز مانشستر سيتى مقعده فى نهائي كأس الاتحاد بعدما تفوق على برايتون بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تغلب واتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 3 – 2 عقب الوقت الإضافى.


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