  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:56 م
بحث متقدم
نيمار

مهاجم ليفربول شرط "نيمار" للانتقال للريال

هاينز كريستيان شتراخه

بعد الفضيحة.. نائب مستشار النمسا يستقيل من منصبه

مانشستر سيتي

تشكيل فريقي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

صورة من الفيديو

مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

الأهلى

الأهلى يحسم أولى صفقاته الصيفية

سعود المعجب

تفاصيل رسالة الملك سلمان للسجناء عبر النائب العام

مسجد

3 أشقاء يمزقون شابًا بـ"المطاوى" داخل مسجد

الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة

جزائريون ينتظرون عبارة ديجول للشعب الجزائري: أنا فهمتكم

زايد

فيديو نادرًا لمبارك عن "الشيخ زايد"

الزمالك

بالتردد.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة نهائي الكونفدرالية

بعد الفضيحة.. نائب مستشار النمسا يستقيل من منصبه

عرب وعالم

هاينز كريستيان شتراخه
هاينز كريستيان شتراخه

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

استقالة سامي الشيشيني من قطاع الناشئين بالزمالك

#

بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين

#

استقالة المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي

#

استقالة كبير موظفى البنتاجون

الانتخابات

النمسا

المستشار

استقالة

كورتس

تقدم هاينز كريستيان شتراخه "يمين قومي" نائب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، باستقالته من مهام منصبه بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا عام 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وأضاف "شتراخه" في مؤتمر صحفي: "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

ونشرت صحيفتان ألمانيتان لقطات مصورة لشتراخه، وهو يعرض على ما يبدو عقودا حكومية مربحة لمتبرعة روسية محتملة.

وأثارت هذه الفضيحة تكهنات بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم بين حزب شتراخه "الحرية" المناهض للهجرة، وحزب كورتس "الشعب" الذي يمثل يمين الوسط.

ونشرت صحيتا "زودوتشيه تسايتونغ" اليومية و"دير شبيغل"، الجمعة، مقتطفات من تسجيل مصور سري يظهر ستراشي وهو يعرض عقودا حكومية على امرأة روسية إذا اشترت صحيفة نمساوية ودعمت حزبه ماديا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية
» التموين تدرس تعديل شروط البطاقة كل فترة
» أوروبي يبتكر طريقة جديدة للتسول.. والأمن يقبض عليه
» "الزعيم" يكشف السبب الحقيقى وراء تأجيل "فالنتينو"
» طلب إحاطة حول ضعف أداء التفتيش الصيدلى
» نجما الدوري الإنجليزي في زيارة خاصة للكعبة
» بالفيديو.. حفر "التنقيب" عن الذهب تبتلع العشرات

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن