» رسميا.. نقل مبارة الأهلي والاسماعيلي لبرج العرب

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الدوري الممتاز

لجنة المسابقات

جماهير

النادي الاهلي

ستاد برج العرب

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" قرار بنقل مباراة فريقي الأهلي والاسماعيلي الي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقررأن تقام المباراة في العاشرة مساء الأربعاء 22 مايو الجاري، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بدون حضور جماهيري، بعد ورود الموافقات الأمنية.

 كما قررت اللجنة أيضا إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري المحدد لها 10 مساء 21 مايو الحالي ضمن الجولة 33 للمسابقة بجهاز الرياضة العسكري بدون جمهور.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، حيث ضمن البقاء في الدوري العام.


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