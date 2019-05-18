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تركي آل الشيخ وحسام البدري

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"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

الرياضة

تركي آل الشيخ وحسام البدري
تركي آل الشيخ وحسام البدري

محمد فضل- متابعات

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تركي آل الشيخ

بيراميدز

يعيش تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، حالة من الغضب الشديد بعد أن تبخرت أحلام الفريق في حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، رغم الميزانية الضخمة التي خصصها آل الشيخ لاقتناص اللقب.

وأصبحت آمال بيراميدز ضعيفة بعض الشيء في حسم الوصافة، في ظل حاجته لخسارة الزمالك 3 مباريات من 5 مواجهات متبقية للفريق الأبيض بالدوري.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:“يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم … وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يقهر“.

وحسب موقع "إرم نيوز"، يدرس آل الشيخ بقوة إقالة حسام البدري من رئاسة النادي بعد نهاية الموسم الحالي ومعه هادي خشبة، والاكتفاء بأحمد حسن كمستشار رياضي للنادي.

ويميل آل الشيخ لتعيين أحد النجوم الكبار في السعودية كرئيس للنادي، وتعيين مدير رياضي أجنبي في الموسم المقبل مع إنشاء لجنة للتعاقدات يقودها محمد العاصي المدير التنفيذي الحالي.

وأضاف الموقع الإماراتي: أصبح مستقبل المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق على المحك بعدما فشل في قيادة الفريق للتتويج بالدوري بفقدان نقاط سهلة، وعلى رأسها الخسارة أمام الجونة والتعادل في 3 مباريات متتالية أمام المقاصة ووادي دجلة والمصري البورسعيدي.

ونقل عن مصدر وصفه بالمطلع: إن هناك 3 مدربين مرشحين لخلافة دياز في الموسم المقبل، هم: الكرواتي زوران ماميتش والبرتغالي جورجي جيسوس، المدربان السابقان لفريق الهلال السعودي، بجانب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبدأ بيراميدز بالفعل الترتيب للتعاقد مع صفقات سوبر سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المصريين.

ويميل آل الشيخ لضم مهاجم عالمي في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يعاني من مشكلة في هذا المركز ويسعى مالك النادي للتعاقد مع لاعب بميزانية ضخمة تتخطى 10 ملايين يورو.

وبدأ بيراميدز التفاوض مع ثنائي منتخب مصر عمرو وردة وأحمد حجازي بخلاف رباعي الإسماعيلي محمود متولي ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ومحمد عواد حارس المرمى، مع إمام عاشور جناح حرس الحدود وثنائي وادي دجلة محمد عبد العاطي ومحمد هلال.

واستقر بيراميدز على رحيل 10 لاعبين بصفة مبدئية، هم: الإكوادوري جون سيفوينتي والبيروفي كريستيان بينافينتي ومحمد رزق ومهند لاشين والحارس أحمد دعدور والحارس مهدي سليمان وعمرو مرعي ومحمد حمدي وناصر منسي ومحمد فاروق.


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