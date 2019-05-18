فيديو.. إلهام شاهين ترد على اعتناقها المسيحية

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ردت الفنانة إلهام شاهين على ما أثير بشأن تشعيها أو اعتناقها المسيحية المسيحية، مؤكدة أنها تحترم كل الأديان وتغازل كل الطوائف. 
وقالت "شاهين"، خلال برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إنها تحترم كل الأديان السماوية، ولكنها لا تزال مسلمة، رغم الشائعات التي انتشرت عنها بأنها شيعية، واعتناقها المسيحية وغير ذلك.
وعن حقيقة صورها بالحجاب في العراق، علقت "كنت متواجدة في مهرجان بابل للثقافة والفنون، وأثناء العودة من بابل ليلًا، وجدت أفواجًا من الناس يرتدون ملابس سوداء، وعندما سألت عن السبب أخبروها بأنها ذكرى استشهاد الإمام موسى، وكنت قد قرأت عنه، حيث يعد حفيد الحسين، ففرحت وقلت ما هذه الصدفة الجميلة، وقررت الذهاب إلى الفندق وتغيير الفستان وارتداء ملابس محتشمة؛ لكوني سأذهب إلى ضريح واقرأ الفاتحة على الشهيد"، لافتة إلى أنها لا تجد مانعا أن تغازل كل الطوائف والعمل للتقرب منهم، والأمر من باب احترام الأديان.

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