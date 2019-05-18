» مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

18 مايو 2019 - 09:17 م

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على واتفورد بنتيجة 6/0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب ويمبلى فى نهائى البطولة.

وحملت أهداف مانشستر سيتى توقيع كل من رحيم سترلينج "هاتريك" ودافيد سيلفا وكيفن دي بروين وجابريل جيسوس فى الدقائق 26 و38 و61 و68 و81 و87.

ودخل مانشستر سيتي التاريخ بعدما أصبح أول فريق في تاريخ إنجلترا يتوج بالثلاثية المحلية فى موسم واحد بعد فوزه بكأس الاتحاد اليوم والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.



