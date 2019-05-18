  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
حقل نفط

أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

الاهلى والترجى

تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الترجي والأهلي

الملك سلمان والسيسي

السفارة السعودية تكشف رد "السيسي" على دعوة الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

948 مخالفة في دراما رمضان

تركي آل الشيخ وحسام البدري

"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

سجناء إخوان

إخلاء سبيل 17 إخوانيًا ومنعهم من مغادرة منازلهم

صورة اغتصاب

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

الفنانة إلهام شاهين

فيديو.. إلهام شاهين ترد على اعتناقها المسيحية

البحرين ضمن أكثر 10 دول سعيدة بالعالم

البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

السيسي ووزير الأوقاف

3 توجيهات من السيسى لوزير الأوقاف

أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

عرب وعالم

حقل نفط
حقل نفط

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق جرئ لـ"مبارك" على "صفقة القرن"

#

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

#

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن مهاجمة جماعة الحوثي في اليمن لمحطتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة يؤكد على أن الجماعة أداة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، الثلاثاء الماضي، "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي
» تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة
» الادوات المنزلية ..تصدم الغرفة بهذا التصريح المفاجئ
» رسميا.. نقل مبارة الأهلي والاسماعيلي لبرج العرب
» العثور علي جثة فنان شهير مقتول بشقته
» شاهد.. حريق هائل في ملعب "التتش"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين
» بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر
» نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان
» عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"
» تحطم طائرة تدريب إثيوبية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن