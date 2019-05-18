  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
داعية سلفي

داعية سلفي يطالب بنبش المقابر للبحث عن السحر.. وعالم أزهري يرد

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

السودان

"العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان

مانشستر سيتي

بالفيديو.. ثورة مشجع مانشستر سيتي ضد «صلاح»

السعودية

فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي

حقل نفط

أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

الاهلى والترجى

تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الترجي والأهلي

الملك سلمان والسيسي

السفارة السعودية تكشف رد "السيسي" على دعوة الملك سلمان

تركي آل الشيخ وحسام البدري

"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

صورة اغتصاب

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

%35 زيادة بأرباح بنك البركة خلال 3 أشهر

مال وأعمال

بنك البركة – مصر،
بنك البركة – مصر،

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الفيضانات تودي بحياة 11 شخصا في إيران

#

بنك القاهرة يبدأ إجراءات الاستحواذ على "القاهرة كمبالا" بأوغندا

#

"وزارة الخارجية" تنظم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة

#

بنك الكويت الوطني يربح ملياري جنيه بنهاية 2018

أظهرت البيانات المالية غير المجمعة لبنك البركة – مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباحه بنسبة 34.83%، على أساس سنوي.
وقال البنك في بيان للبورصة، إنه حقق خلال الفترة صافي ربح بلغ 266.28 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 197.49 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من 2019 ليسجل 75.7 مليون جنيه، مقابل 69.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» «جروس» يحذر مدافعي الزمالك من خطورة «كودجا»
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي
» خطيبة خاشقجي: لهذا أتعاطف مع السعودية
» مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي
» البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا
» أمريكا تستجوب فنان كوميدي مصري في تهمة خطيرة
» إخلاء سبيل 17 إخوانيًا ومنعهم من مغادرة منازلهم
» اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن