روما يتعادل سلبيًا أمام ساسولو

18 مايو 2019 - 10:49 م

تعادل فريق روما سلبيًا مع مضيفه ساسولو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على سبال 3 / 2 وتعادل جنوه مع كالياري 1/1.

وفشل فريقا روما وساسولو في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع روما رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، لتتضاءل فرصه في احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال لاسيما وان اتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، سيواجه يوفنتوس غدا الأحد وفي حال فوزه سيبتعد روما تماما عن المنافسة على هذا المركز.

في المقابل رفع ساسولو رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، ضمن فريق أودينيزي بشكل كبير البقاء في دوري الدرجة الأولى بفضل الفوز على ضيفه سبال 3 /2 .

وبات اودينيزي قاب قوسين أو أدنى من البقاء في دوري الأضواء حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله إمبولي قبل مباراته أمام تورينو غدا الأحد.

ورفع اودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثالث من القاع.

وهبط فريقا كييفو وفروسينوني بالفعل للدرجة الثانية، ليتبقى فريق واحد سيلحق بهما خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وتقدم سامير كايتانو دي سوزا بهدف لأودينيزي في الدقيقة السادسة ثم أضاف ستيفانو اوكاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35.

وتكفل اندريا بيتانيا وماتيا فالوتي بتسجيل هدفي سبال في الدقيقتين 53 و59.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت جنوه بضيفه كالياري.

وتقدم كالياري بهدف سجله فيليب براداريتش في الدقيقة 40 وتعادل دومينيكو كريشيتو لجنوه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وأنهى جنوه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيوسيبي بيزيلا مدافع الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع جنوه رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع كالياري رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.