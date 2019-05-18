» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام

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اتحاد الكرة

المصريون

ابوريدة

نفى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد مؤخرًا عن رغبته في اعتزال العمل العام عقب انتهاء فترة دورته برئاسة مجلس الجبلاية والتي ستنتهي 2020.

وأكد أبوريدة أنه سيقف بجانب المنتخب خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وعلى الرغم من إعلان هاني أبوريدة رغبته في اعتزال العمل العام، فإنه لن يستقيل أو يبتعد عن اتحاد الكرة حتى نهاية دورته بالمجلس حاليًا.

وترددت أنباء بتفكير أبوريدة في اعتزال العمل العام في الكرة وعدم الترشح مرة أخرى لانتخابات اتحاد الكرة في الدورة القادمة.


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