"العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان

18 مايو 2019 - 11:06 م

كشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اليوم السبت، مصدر إطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ورد حميدتي الذي يقود قوات "الدعم السريع" أثناء مشاركته في إفطار رمضاني غرب البلاد على اتهامات بقتل المعتصمين بقوله: "تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة منظمة ترعاها دول".

واتهم معارضون للمجلس العسكري قوات الدعم السريع بالتورط في أحداث يومي الإثنين والأربعاء، التي أسفرت عن مقتل 6 معتصمين وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأضاف حميدتي أن المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين تم ضبطهم، مؤكدًا عرضهم أمام وسائل الإعلام بعد "اعترافهم بالجريمة".

وتابع أن البلاد تمر بـ"منعطف خطير، يتطلب مراجعة حساباتنا، ونريد أن نقبل بعضنا بعضًا لنصل إلى ديمقراطية حقيقة، ثم تكوين حكومة ذوي كفاءات مستقلين".

وأكد حميدتي أن المجلس العسكري "استطاع توفير الأمن والحفاظ على استقرار البلاد خلال الشهر الماضي".

وشدد على أن "جميع المفسدين من رموز النظام السابق ستتم محاسبتهم، بمن فيهم الذين غادروا البلاد".

والسبت، أعلن المجلس العسكري استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

ويتهم المعارضون المجلس بمحاولة إنهاء الاعتصام تدريجيًا أو بالقوة، ويؤكدون استمرار حراكهم حتى استجابة العسكر لمطالبهم.