هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

18 مايو 2019 - 11:13 م

في أول خطوة تصعيدية للرد على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية وكذلك الهجوم الذي استهدف سفن بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي، دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عقد قمتين عربية وخليجية طارئتين.

ونقلت صحف محلية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله بأنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية ، فإن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة .

وكانت جماعة أنصار الله ""الحوثيين" أعلنت عن استهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة، وهو ما أكدته المملكة مشيرة إلى أن الأضرار محدودة، وتم السيطرة عليها، وجاء هذا الحادث عقب استهداف سفنتين سعوديتين بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية قرب ميناء الفجيرة.



