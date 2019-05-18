القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى الغربية

18 مايو 2019 - 11:29 م

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة، وبحوزته عدد من الهواتف المبلغ بسرقتها بعد وورود عدة بلاغات ضدهم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب أحمد جمعة معاون المباحث من ضبط تشكيل عصابى تكون من "محمد.ال"، "محمد.ع"، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها .

وكونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بتسيلم الهواتف المحمولة لأصحابها