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محافظ الدقهلية: توفير كافة الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

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شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مائدة الإفطار التى أقامتها مديرية الطب البيطرى للعاملين فيها ووحداتها، وكان فى استقباله الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، والدكتور زغلول خضر مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية.

وأكد شاروبيم على أن المحافظة لا تبخل بجهودها لتوفير الدعم اللازم من أجل تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مضيفا أن هناك توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومراكز الشباب لتوفير كافة أوجه الدعم لتنفيذ القوافل العلاجية وتذليل أى عقبات أمامها.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للعاملين بمديرية الطب البيطرى من أطباء بيطريين وأجهزة معاونة وإداريين وعمال على جهودهم فى توفير الرعاية المطلوبة للحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض فضلا عن مراقبة المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية على مدار العام لا تتوقف عن حملات التطعيم ضد مختلف الأمراض كالحمى القلاعية والجدرى فى كافة مراكز وقرى المحافظة وأضاف أن القوافل العلاجية تذهب إلى المربين فى أماكن تواجدهم،وأشاد بالدور الذى يقوم به محافظ الدقهلية فى دعم كافة القطاعات بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى أن الجامعة لا تدخر جهدا لتوفير كافة أوجه التعاون والدعم اللازم مع المديرية للارتقاء بمنظومة العلاج البيطرى وإطلاق القوافل العلاجية والمتابعة الدائمة للثروة الحيوانية بالتطعيم ضد الأمراض المحتملة ووضع كل الأبحاث لخدمة المنظومة البيطرية، مشيدا بجهود المحافظة فى توفير الدعم اللازم لتحقيق رؤية التنمية.

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