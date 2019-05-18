  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

داعية سلفي

داعية سلفي يطالب بنبش المقابر التي بها سحر.. وعالم أزهري يرد

تركي آل الشيخ وحسام البدري

"آل الشيخ" يعلن الغضب ويطيح بـ"حسام البدري"

صورة اغتصاب

اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

السودان

"العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان

حسن الخاتمة: وفاة مواطن أثناء رفعه أذان صلاة الفجر في المنوفية

الصفحة الأخيرة

مصلين
مصلين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

يا حسرة على المسلمين

#

أول تحرك لمجلس الأهلي عقب وفاة عضو بفرع «زايد»

#

مواقيت الصلاة بمحافظات مصر اليوم السبت

#

ارتفاع حصيلة قتلى مجزرة المسجدين في نيوزيلندا إلى 51 شخصًا

لقى الشيخ محمد ناصف والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ربه أثناء إقامته أذان صلاة فجر اليوم بمسجد النور وبالتحديد فى ترديد حى على الصلاة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

  وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة محمد ناصف عبد الغفار بمسجد النور بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء ترديده إقامة أذان صلاة فجر اليوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي
» خطيبة خاشقجي: لهذا أتعاطف مع السعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة