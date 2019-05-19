حازم إمام: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب

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نهضة بركان

أكد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على صعوبة مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة غدا الأحد، مشيرًا أنها ليست أول مباراة للزمالك في المغرب.

وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تمامًا، ونأخذ المباراة على محمل الجد وسنحقق نتيجة طيبة غدًا بلقاء الذهاب».

وتابع: «إمكانات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية، كما أن ضيق الملعب لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل» .

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.


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