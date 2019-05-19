  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:31 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: أصبت بجلطة دماغية وستلاحظون هذا في أعمالي

#

ماذا قال نجوم الفن عن إصابة "صلاح": قوم يا محمد

#

أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

#

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

حقوق المرأة

صلاح

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة رفقة شابة أجنبية دون أن يعرف الكثيرون أن هذه الشابة إعلامية شهيرة بأحد أبرز المواقع الرياضية بالعالم.

والسيدة التي ظهرت مع صلاح هي المذيعة الأمريكية تايلور بروكس، والتي تقدم برنامج "Take it There With Taylor Rooks" الرياضي على موقعي "بليتشر ريبورت" ، و"Turner Sports" الأمريكيين.

من مواليد مايو 1992 وقد يذاع حوارها مع "صلاح" يوم عيد ميلادها المقرر 22 من الشهر الجاري.

والدها لاعب السلة الأمريكي الشهير توماس بروكس ، وخالها مارف وودسون، لاعب كرة قدم أمريكية ، وعمها لو بروك ، لاعب البسبول الشهير.

وقال صلاح في مقتطفات من حوارها مع "تايلور بروكس" : "فقط أريد أن أفعل كل شئ يمكنني فعله، وهي أشياء كثيبرة في عقلي، خاصة الأشياء التي يصعب جدا تحقيقها، أضعها كهدف لي وأحاول الوصول إليه، وأعتقد أنني حققت أحدها، أعتقد أنه كان من الصعب أن نرى مصريا بين قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصيبة مؤثرة في العالم، هو شئ هائل، ويدفني لتقديم المزيد، وأن أكون أفضل داخل وخارج الملعب".

وفاجأ صلاح ، المذيعة بإجابته حين سألته عن أكثر قضية يحارب من أجلها الآن حين قال: "حقوق المرأة هي ما يشغلني .. نحتاج أن نغير هذا في الشرق الأوسط .. لا أقول إننا نعامل النساء بشكل سيء .. لكن أقول إنه طالما لدينا المرونة لتقديم الأفضل في هذا الملف فلنقدمه ، فهو أمر بأيدينا وعقولنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة