تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

19 مايو 2019 - 05:22 ص

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة رفقة شابة أجنبية دون أن يعرف الكثيرون أن هذه الشابة إعلامية شهيرة بأحد أبرز المواقع الرياضية بالعالم.



والسيدة التي ظهرت مع صلاح هي المذيعة الأمريكية تايلور بروكس، والتي تقدم برنامج "Take it There With Taylor Rooks" الرياضي على موقعي "بليتشر ريبورت" ، و"Turner Sports" الأمريكيين.



من مواليد مايو 1992 وقد يذاع حوارها مع "صلاح" يوم عيد ميلادها المقرر 22 من الشهر الجاري.



والدها لاعب السلة الأمريكي الشهير توماس بروكس ، وخالها مارف وودسون، لاعب كرة قدم أمريكية ، وعمها لو بروك ، لاعب البسبول الشهير.



وقال صلاح في مقتطفات من حوارها مع "تايلور بروكس" : "فقط أريد أن أفعل كل شئ يمكنني فعله، وهي أشياء كثيبرة في عقلي، خاصة الأشياء التي يصعب جدا تحقيقها، أضعها كهدف لي وأحاول الوصول إليه، وأعتقد أنني حققت أحدها، أعتقد أنه كان من الصعب أن نرى مصريا بين قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصيبة مؤثرة في العالم، هو شئ هائل، ويدفني لتقديم المزيد، وأن أكون أفضل داخل وخارج الملعب".



وفاجأ صلاح ، المذيعة بإجابته حين سألته عن أكثر قضية يحارب من أجلها الآن حين قال: "حقوق المرأة هي ما يشغلني .. نحتاج أن نغير هذا في الشرق الأوسط .. لا أقول إننا نعامل النساء بشكل سيء .. لكن أقول إنه طالما لدينا المرونة لتقديم الأفضل في هذا الملف فلنقدمه ، فهو أمر بأيدينا وعقولنا".