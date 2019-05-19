إلهام شاهين: لهذه الأسباب منعت شقيقتي من الزواج بعمرو دياب

19 مايو 2019 - 06:18 ص

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة تصدرها لإفشال زواج شقيقتها الصغرى إيناس من المطرب الشهير عمرو دياب.



وقالت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" : "إيناس أختي لما طلبها عمرو دياب للزواج كانت طفلة عندها 17 سنة، وعمرو كان لسه في بداياته، أنا مش فاكرة إيه سبب الخلاف وقتها، وكل شيئ نصيب"

وأضافت إلهام، أن عمرو دياب قام بتمثيل فيلم "السجينتان" أمامها، وكانت أول تجربة فنية له في التمثيل، وأنا رشحته لهذا الدور وكان يستحقه، لكن الخطوبة والجواز دايمًا مسألة قسمة ونصيب.