» رأي غير متوقع لـ"ياسمين صبري" في برنامج رامز جلال

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر.
و وجهت "ياسمين" رسالة لـ"رامز" عبر حسابها بـ"تويتر" : ""إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده".
وتابعت ياسمين بجملة رامز الشهيرة، التي يقولها في نهاية كل حلقة: "قوليلي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟".
ورد رامز على "ياسمين" قائلا: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الر مضانية، بس إيه رايك في لون شعري بجد؟".
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