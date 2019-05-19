» رأي غير متوقع لـ"ياسمين صبري" في برنامج رامز جلال

19 مايو 2019 - 06:22 ص

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر.



و وجهت "ياسمين" رسالة لـ"رامز" عبر حسابها بـ"تويتر" : ""إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده".

وتابعت ياسمين بجملة رامز الشهيرة، التي يقولها في نهاية كل حلقة: "قوليلي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟".

ورد رامز على "ياسمين" قائلا: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الر مضانية، بس إيه رايك في لون شعري بجد؟".