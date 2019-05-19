» فنانة شهيرة: هذه حقيقة تحولي من الإسلام للمسيحية

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة تركها للدين الإسلامي وتحولها إلى المسيحية.
وقالت الفنانة "إلهام شاهين" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة": "المؤكد أنني مسلمة .. مسلمة فقط ولا أحب التصنيفات مطلقًا".
وأضافت: "قالوا إنني تشيعت لما ذهبت لضريح الإمام موسى الكاظم في العراق .. القصة ليست كذلك .. كنت أحضر مهرجانا فنيا هناك ، وفوجئت عند عودتي بالناس يتشحون بالسواد ، فسألت فقالوا إن هذه ذكرى الإمام موسى ولما سالت عن هويته قالوا إنه حفيد الإمام علي - رضي الله عنه - والإمام الحسين رضي الله عنه ، وبالتالي أحببت أن أزور ضريحه".
وتابعت: "قالوا إنني أغازل جميع الأديان والملل .. ما المشكلة في ذلك؟ .. لست أغازلهم ولكني أحترم جميع الأديان والمؤكد أن ديانتي هي الإسلام".
ظهر11:56 ص
فجر
03:26
شروق
05:02
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:51
عشاء
20:21