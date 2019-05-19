» فنانة شهيرة: هذه حقيقة تحولي من الإسلام للمسيحية

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إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة تركها للدين الإسلامي وتحولها إلى المسيحية.

وقالت الفنانة "إلهام شاهين" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة": "المؤكد أنني مسلمة .. مسلمة فقط ولا أحب التصنيفات مطلقًا".

وأضافت: "قالوا إنني تشيعت لما ذهبت لضريح الإمام موسى الكاظم في العراق .. القصة ليست كذلك .. كنت أحضر مهرجانا فنيا هناك ، وفوجئت عند عودتي بالناس يتشحون بالسواد ، فسألت فقالوا إن هذه ذكرى الإمام موسى ولما سالت عن هويته قالوا إنه حفيد الإمام علي - رضي الله عنه - والإمام الحسين رضي الله عنه ، وبالتالي أحببت أن أزور ضريحه".

وتابعت: "قالوا إنني أغازل جميع الأديان والملل .. ما المشكلة في ذلك؟ .. لست أغازلهم ولكني أحترم جميع الأديان والمؤكد أن ديانتي هي الإسلام".

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