» نجل مطرب شهير: أعتبر أشهر أغانيه "صدقة على روحه"

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عبد العزيز محمود
عبد العزيز محمود

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مرحب شهر الصومم

كشف نجل المطرب الراحل عبد العزيز محمود كواليس أغنية "مرحب شهر الصوم" التي غناها قبل عشرات السنين.

قال الفنان هشام عبدالعزيز محمود، نجل المطرب الكبير الراحل عبدالعزيز محمود، إن طقوس والده في شهر رمضان الكريم، لم تكن تختلف عن أي أب مصري، إذ كان يهتم بطقوس العبادة من صوم وصلاة وقراءة قرآن.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كان يحب التواجد في منطقة الحسين جدًا، حتى موعد السحور، لكنه لا يتناول طعام الإفطار والسحور سوى في بيته".

وعن كواليس صناعة إحدى أشهر أغاني شهر رمضان "مرحب شهر الصوم"، والتي غناها والده ومازالت محفورة في أذهان الجمهور يرددونها مع استقبال الشهر الكريم في كل عام، يقول هشام "والدي لم يعتاد على تقديم عمل يفشل، وكان يتمنى أن يترك أغنية تصبح بصمة مؤثرة إلى جانب الأعمال الغنائية الشهيرة المرتبطة برمضان، مثل (هاتوا الفوانيس) لمحمد فوزي، و(رمضان جانا) لمحمد عبدالمطلب".

وتابع "الحمد لله لليوم بلاقيها بتتذاع ومحققة نجاح كبير، وبعتبرها صدقة جارية ليه، لما بيسمعها الناس حتى اليوم بيقولوا الله يرحمه".

يقول مطلع الأغنية "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان"، وهي من كلمات الشاعر محمد علي أحمد، وصاغ لحنها وغناها عبدالعزيز محمود.

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