الدولار يستقر عند هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لسعر الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو أعلى سعر للشراء: 17.03 بنك المشرق وأقل سعر للبيع: 17.09 بنك الإسكندرية.
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك المشرق 17.03 17.13
بنك البركة 17.03 17.13
البنك المركزى المصرى 17.02 17.14
بنك قناة السويس 17.00 17.10
بنك مصر 16.99 17.09
البنك الأهلي المصري 16.99 17.09
بنك الإسكندرية 16.99 17.09
المصرف المتحد 16.99 17.09
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